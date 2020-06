L'associazione Humanitas dona una sterilizzatrice al reparto di malattie infettive dell'Aquila

L'associazione di volontariato Humanitas ha donato una sterilizzatrice al reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, consegnandola nelle mani del personale medico e paramedico che si trova ad affrontare l'emergenza Covid.

Erano presenti il primario Alessandro Grimaldi, il dirigente Maurizio Mariani, la caposala Roberta Priore e, per l'associazione Humanitas, la presidente Maria Gabriella Casilio ed altri membri.

"Humanitas" si legge in una nota dell'associazione "opera attivamente da oltre dieci anni nell'ambito del sociale e della prevenzione oncologica e ha voluto essere vicina agli operatori sanitari offrendo loro un contributo tangibile. Ogni iniziativa volta alla tutela della vita entra nella missione della Onlus e anche in questa drammatica situazione i volontari si sono uniti per veicolare i valori della solidarietà e della speranza".