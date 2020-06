A25: chiusura Bussi-Popoli e senso unico alternato

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del viadotto dello svincolo di Bussi-Popoli che collega la SS5 Tiburtina-Valeria all’autostrada A25, dal giorno 8 al 9 giugno sarà disposta la chiusura delle rampe di entrata in autostrada dello Svincolo di Bussi/Popoli, tanto per il traffico diretto verso Pescara/interconnessione A14 quanto per il traffico diretto verso RM/AQ/TE; successivamente, dal 10 giugno al 15 settembre p.v. si renderà necessario disporre un regime di senso unico alternato, gestito con semafori, presso il medesimo Svincolo, tanto per il traffico in uscita dall’autostrada A25 quanto per quello proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto in autostrada in tutte le direzioni.

Contestualmente, sempre dal giorno 8 giugno e per i mesi successivi, presso la stazione autostradale di Bussi/Popoli sarà interdetta la pista telepass in uscita dall’autostrada A25, e si potrà usufruire del servizio telepass a richiesta sulla pista manuale.