Coronavirus Abruzzo: ricoverati in ospedale sotto quota 100

Sono meno di 100, in Abruzzo, le persone ricoverate in ospedale per coronavirus.

A dirlo sono i dati di sabato 6 giugno comunicati dalla Protezione Civile nazionale, che confermano un trend epidemiologico decrescente.

Nelle ultime 24 ore, in regione, si è registrato un solo nuovo caso positivo, a fronte di 1283 tamponi effettuati (con una percentuale inferiore allo 0,1%), che ha portato a 3.258 il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia. Rispetto a venerdì si sono registrati tre ulteriori decessi, che portano il totale dei morti a 418. Spetterà comunque all’Istituto Superiore della Sanità attribuire i decessi al coronavirus, trattandosi di pazienti che potrebbero essere stati colpiti da patologie pregresse.

I dati più confortanti sono però quelli che riguardano le ospedalizzazioni: per la prima volta, in Abruzzo, il totale dei ricoverati in tutte le strutture sanitarie è sceso sotto la soglia psiclogica di quota 100. Sono infatti 96 i pazienti ricoverati nei reparti Covid e 3 quelli in terapia intensiva, per un totale di 99 (8 in meno rispetto a venerdì).

In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL restano 554 persone positive, mentre il totale dei guariti è salito a 2187 (15 più di venerdì).