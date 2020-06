L'Aquila, il questore Capoluongo parla su facebook ai cittadini: il video

"Questa rappresenta per me l'occasione una occasione per poter dire quello che, quotidianamente, avrei voluto fare insieme a voi, e che purtroppo questa odiosa epidemia non ci ha consentito, inducendo ciascuno di noi a restare a casa. La finalità di limitare al massimo i contatti mi ha impedito, infatti, quei momenti di prossimità cui in verità aspiravo. Eppure mi sarebbe piaciuto esercitare questa mia funzione di tutela dei cittadini e, in generale, della sicurezza pubblica, restando vicino alla gente, ascoltando i loro timori, i loro bisogni, le loro necessità".

Con un video pubblicato su Facebook, sulla pagina della Questura dell'Aquila, il questore Gennaro Capoluongo ha voluto ringraziare i cittadini della provincia dell'Aquila per quanto fatto finora invitandoli a mantenere alta l'attenzione per questa nuova fase dell'emergenza coronavirus. Capoluongo, insediatosi all'Aquila nello scorso mese di febbraio, si dice rammaricato per non essere riuscito a stare tra la gente, come avrebbe voluto, ribadendo la linea tenuta finora: controlli rigorosi, ma anche tanta informazione e sensibilizzazione per prevenire.

"L'ho affermato appena arrivato in questo meraviglioso e sono ancora convinto della prospettiva di creare in questa provincia un sistema di sicurezza che sia funzionale alle esigenze dei cittadini. Abbiamo tutti insieme superato la prima fase, molto delicata, e ci stiamo adeguando a questo secondo momento che richiede ulteriore attenzione, soprattutto nel rispetto di una serie di regole, in particolare di carattere sanitario, che ci condurranno fuori dal tunnel" dell'infezione".