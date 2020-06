Strada dei Parchi, stazioni senza presidio: interrogazione parlamentare di Fratoianni (Si)

Lo scorso venerdì 5 giugno, l’On. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) ha presentato una interrogazione a risposta scritta alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli, per avere chiarimenti e risposte rispetto alla vicenda Strada dei Parchi SpA, concessionaria delle autostrade A24 e A25, a seguito della denuncia dei Sindacati che hanno evidenziato violazioni unilaterali da parte della società della Convenzione in essere con il concedente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A darne notizia sono il segretario regionale di Si Daniele Licheri ed Enrico Perilli della segreteria regionale.

In questi giorni di emergenza, l’Azienda - perpetrando una violazione già iniziata nel 2017 - allorquando ha deciso unilateralmente di non prevedere il presidio umano in 8 stazioni autostradali a lei in concessione, decisione attualmente oggetto di un contenzioso incardinato dinanzi al Consiglio di Stato, ha stabilito di estendere questo provvedimento, lasciando di fatto senza presidio gran parte delle 28 stazioni della rete durante il turno notturno e per alcune ore nei turni giornalieri.

Nel documento c’è la richiesta al Ministro di attivarsi per trovare immediatamente una soluzione per evitare di esporre a criticità l’utenza autostradale, scongiurando altresì risvolti negativi in termini di tenuta dei livelli occupazionali di Strada dei Parchi SpA.