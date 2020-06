L'Aquila, Salvini inaugura la sede provinciale della Lega: contestato da un gruppo di manifestanti

Giornata 'aquilana' per il leader della Lega, Matteo Salvini.

Alle 16:30, l'ex Ministro degli Interni ha tenuto una conferenza stampa all'Emiciclo, nella Sala Ipogea; subito dopo, Salvini si è recato in via Rosso Guelfaglione, nel cuore del centro storico cittadino, per inaugurare la sede provinciale della Lega: come era già accaduto in occasione di altre visite all'Aquila, in corso Federico II il leader della Lega è stato accolto da un gruppo di contestatori che hanno intonato cori contro il Carroccio e il canto 'Bella ciao'.

Si è trattato di una contestazione pacifica, sotto il controllo della Polizia.

