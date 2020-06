Coronavirus, i dati nazionali del 9 giugno: in 24 ore 79 vittime e 283 contagiati in più

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E' di 235.561, con un incremento rispetto a ieri di 283 casi, quando si era registrata una crescita di 280. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 192 in più, mentre ieri l'incremento era stato di 194 casi, pari al 67,8% dell'aumento odierno in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che la provincia di Bolzano e 5 regioni - Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Calabria - non hanno nuovi casi.

I malati sono 32.872, 1.858 meno di ieri, quando il calo era stato di 532. Sono 263 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 meno di ieri. Di questi, 96 sono in Lombardia, 11 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.581, con un calo di 148 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 28.028, con un calo di 1.690 rispetto a ieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 79, in aumento rispetto alle 65 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 15, mentre ieri erano 32.

I morti complessivi sono 34.043. Nell'aumento delle vittime va considerato che l'Abruzzo ha comunicato 32 decessi avvenuti in periodi precedenti, mentre l'aumento giornaliero è di un solo morto.

Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 10 regioni senza vittime: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 168.646 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 2.062. Lunedì l'aumento era stato di 747.