Calcio amatoriale, no a scivolate e contrasti: polemica su delibera di Marsilio. Il presidente Figc Gravina: "Non si possono riscrivere le regole"

Polemiche per la decisione di Regione Abruzzo di "riscrivere" per l'emergenza Covid-19 le regole ultracentenarie del calcio e del basket.

Ha fatto storcere il naso a molti l'ordinanza numero 72 firmata, ieri sera, dal presidente Marco Marsilio per consentire la ripresa delle attività amatoriali dei due sport, non ancora prevista a livello nazionale in attesa che venga normata dal prossimo Dpcm, sebbene a condizioni assai particolari, attorno ad otto linee guida piuttosto bizzarre: "È consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti", e poi "è vietata la marcatura ad uomo", il pallone può essere "recuperato solo tramite intercetto e non tramite il contrasto" e "sono vietate le scivolate".

"Non riscriviamo le regole del calcio, solo l'IFab può farlo per conto della Fifa", ha commentato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. "Il ministero per lo Sport ha emanato i protocolli per l'attività di base su indicazione del Cts e auspico che si adottino ovunque scrupolosamente", ha detto all'Ansa.

"È come dire che non si può giocare - gli fa eco l'allenatore abruzzese Massimo Oddo - Non si possono fare le cose a metà, e lo dico senza nessuna polemica ci mancherebbe. In questo modo e con queste prescrizioni diventa impossibile praticare uno sport che è di squadra, come il calcio".

Discussa anche l'imposizione dell'uso dei guanti in uno sport come il basket fondato sul "ball handling", sul controllo della palla con le mani, e sicuramente uno sport di contatto.