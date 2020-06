L'Aquila, vandali all'area giochi inclusiva di via dei Giardini. Fish: "Atto vile contro l'infanzia e la disabilità"

Alcuni giochi del parco inclusivo 'Giochiamo tutti' di via dei Giardini sono stati distrutti.

A darne notizia è stato 'Il Messaggero' in edicola stamane.

E la notizia è stata accolta con sconcerto, e sgomento.

"Questa mattina ho provato dolore", il commento affidato a facebook da Massimo Prosperococco. "Il 13 giugno 2015 avevamo inaugurato, in una giornata di festa, una delle più belle cose realizzate a L’Aquila, dopo mesi di lavoro con le tante bellissime persone della FISH Onlus e il Comune dell'Aquila: un parco giochi inclusivo, nel quale i bambini potevano stare insieme per giocare, senza nessuna differenza. Poco fa ho letto che alcuni giochi del parco sono stati distrutti. Ho provato dolore, un dolore sordo e intenso come quando perdi una parte di te stesso, come quando viene colpita con violenza una persona che non può difendersi. Distruggere i giochi per i bambini, specialmente per quelli più fragili tra loro, è un atto di una violenza inaudita. Io oggi non chiedo vendetta o mostri sbattuti in prima pagina per quello che hanno fatto, chiedo giustizia, chiedo un impegno maggiore all’Assessore Francesco Bignotti nella diffusione della cultura dell’inclusione delle persone disabili, chiedo al Sindaco Pierluigi Biondi di dare l’esempio per una rapida soluzione, per riparare le altalene distrutte. Perché privare del gioco i bambini, particolarmente quelli disabili è un atto tra i più violenti che possa esistere".

Sulla vicenda è intervenuta anche la FISH Onlus. "Crediamo profondamente nella potenzialità inclusiva delle attività ludiche, soprattutto per i bambini. Questa convinzione ci ha animato nella conduzione del progetto nazionale 'Giochiamo tutti': realizzare parchi giochi accessibili a tutti nelle nostre città assieme alle comunità, assieme alle famiglie, con le amministrazioni che ci credono. Gli atti vandalici nell’area giochi dell’Aquila sono di una gravità incommentabile, un gesto di violenza, l’ennesimo, contro i bimbi, contro le persone con disabilità", le parole di Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. "Questi gesti ci avviliscono ma non fermano il nostro impegno quotidiano nelle istituzioni, ma ancora di più nei territori e nelle comunità che sono e rimangono profondamente solidali e orientate all’inclusione. Continueremo, ora più che mai, rilanciando il nostro progetto 'Giochiamo tutti!' che riteniamo un’esperienza irrinunciabile".