Poche corse sulla tratta L'Aquila-Roma, pendolari contro Tua

Continuano a arrivare a NewsTown segnalazioni su disservizi Tua da parte dei pendolari che viaggiano sulla tratta L'Aquila-Roma

"Venerdì scorso" racconta uno di loro "ho fatto l'abbonamento settimanale, quello da 40 euro per 5 giorni, prenotando al contempo i posti sia per l'andata che per il ritorno. Premetto che lavoro a Roma e che il mio orario lavorativo è 8-16.30. Alla biglietteria, già da venerdì, mi hanno detto che non c'era posto in tutte le corse di ritorno di lunedì, tranne in quella delle 15:16. Se la situazione è questa, mi chiedo: come dovrei fare per tornare a casa? È possibile che la Tua non riesca a implementare il sito e a mettere le corse bis? In pratica io pago per non viaggiare. Oppure per tornare a casa dovrei prendere delle ore di permesso a lavoro?".