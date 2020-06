Abruzzo: riaprono discoteche e sale-gioco, via libera a banchetti e fiere

Sì alla riapertura di discoteche e sale da gioco (slot, bingo, scommesse), via libera a banchetti (per matrimoni), congressi e eventi fieristici.

Sono alcune delle attività che da oggi, in Abruzzo, potranno riprendere grazie all'ordinanza (la numero 74) con i relativi protocolli di sicurezza firmata ieri dal presidente della Regione Marco Marsilio.

Com'era successo anche per la riapertura dei centri sportivi e la ripresa del calcio amatoriale, il provvedimento di Marsilio è una fuga in avanti rispetto alle disposizioni governative, che avevano prorogato fino al 14 luglio la chiusura delle discoteche e il divieto di organizzazione di congressi ed eventi fieristici.

Cosa dice la nuova ordinanza? Che nelle discoteche si dovrà garantire "almeno un metro tra gli utenti ed almeno due metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo"; che per i banchetti nell’ambito delle cerimonie ( compresi i matrimoni) "bisogna mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni e disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale"; che nei convegni "è obbligatorio garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno un metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet".

