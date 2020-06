Asl L'Aquila, Cgil e Cisl: "Testa faccia chiarezza su accordo con Uil"

“Il direttore generale della Asl L’Aquila Testa faccia chiarezza sull’accordo con la Uil. Non possono esserci accordi sindacali separati”.

Ad affermarlo, in una nota congiunta, sono i segretari provinciali della fp Cgil L’Aquila e della Cisl Fp L’Aquila Anthony Pasqualone e Michele Tosches.

La nota completa

Le scriventi organizzazioni sindacali, apprendono dagli organi di stampa che nella giornata di lunedì si è svolto un incontro tra il direttore generale della Asl e i rappresentanti della Uil Fpl della provincia dell'Aquila e che al termine di tale incontro è stato raggiunto un accordo su diversi temi sia da un punto di vista contrattuale che per quanto riguarda la politica aziendale inerente il personale.

Premesso che il sistema delle relazioni sindacali è regolamentato dal vigente contratto nazionale del lavoro e che solo all'interno di tali regole vengono, appunto, costruite le relazioni sindacali, chiediamo al direttore generale della Asl, Roberto Testa, di confermare o meno il citato accordo annunciato a mezzo stampa dalla Uil e contestualmente chiediamo di conoscerne i contenuti in maniera formale e dettagliata.

Nell'ipotesi in cui, invece, non vi sia stato alcun accordo, chiediamo comunque, ed in maniera formale, di essere informati sulle materie ed atti di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro così come previsto dal vigente contratto di lavoro nazionale.

Inoltre corre l'obbligo di evidenziare che la “piattaforma” unitaria di rivendicazione sindacale, riguardante sia temi contrattuali che temi generali, è stata trasmessa circa un anno fa alla Asl 1 di Avezzano Sulmona L'Aquila, è stata sottoscritta unitariamente dalla Fp Cgil, dalla Cisl Fp e dalla Uil Fpl e, pertanto, gli argomenti contenuti nella stessa, devono essere discussi ed affrontati congiuntamente con tutte le sigle sindacali firmatarie della medesima piattaforma.

Per quanto concerne invece la mancata partecipazione sia del direttore generale (o di suo delegato) che dei rappresentanti sindacali della Uil all'incontro convocato dal consigliere regionale Pietrucci, sempre nella giornata di lunedì, le motivazioni sembrerebbero trovare risposta proprio nelle dichiarazioni della Uil che, a quanto pare, avevano già concordato una riunione separata con la Asl

Pur rispettando le legittime prerogative di ogni organizzazione sindacale, riteniamo, oggi più che mai, che un confronto aperto a tutti i portatori di interesse avrebbe sicuramente potuto portare ad accordi migliori e ad una condivisione di un percorso - oltre che al metodo da utilizzare per raggiungere i numerosi e difficoltosi obiettivi da conquistare - nell'esclusivo interesse delle lavoratrici e dei lavoratori della Asl di Avezzano Sulmona L'Aquila e degli utenti che a questa Asl si rivolgono per ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Tutto quanto ciò premesso, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono al direttore generale della Asl 1 che venga fatta immediatamente chiarezza sui succitati argomenti, in caso contrario ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad attivare ogni forma di lotta e di protesta a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.