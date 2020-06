Revoca dell'aggiudicazione del bando di gara per la bonifica di Bussi, Marsilio: "Faremo parlare i tribunali"

“Abbiamo chiesto un confronto con il Ministero dell’Ambiente, speravamo in una leale collaborazione istituzionale: ci siamo messi a disposizione per aprire un tavolo, ma non ci hanno nemmeno risposto. Adesso, insieme alla Provincia di Pescara e al Comune di Bussi, lavoreremo insieme per far pronunciare i tribunali”.

Non ci sta Marco Marsilio e sfida il Governo dopo la decisione di annullare d’ufficio, in autotutela, il provvedimento d’aggiudicazione del bando di gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B di Bussi.

“Dopo troppi anni si era arrivati, finalmente, ad avere una gara di appalto e un’impresa che, da almeno un anno, avrebbe potuto iniziare i lavori e portare alla bonifica di un pezzo di questo sito. Ma il Ministero ha annullato la gara e adesso ci dobbiamo affidare alla buona volontà di Edison di rispettare la legge e di presentare un progetto ugualmente valido e in tempi utili”, le parole di Marsilio.

Il timore - evidentemente - è che Edison, riconosciuta responsabile dell’inquinamento del sito, possa fare resistenza, col rischio di perdere altro tempo per arrivare ad un progetto di bonifica condiviso e condivisibile. Per questo, “insieme alla Provincia di Pescara e al Comune di Bussi andremo in giudizio” la presa di posizione del governatore di Regione Abruzzo. “Chiederemo al Ministero di annullare questa revoca della gara e di procedere all’assegnazione dell’appalto che consentirebbe, già domani, di iniziare i lavori e di farlo in danno di Edison, ovviamente. Il Ministero i soldi li deve solo quantificare, nessuno vuole fare ‘regali’ all’azienda che, anzi, dovrà rimborsare le spese fino all’ultimo centesimo”.

Ma è molto più facile recuperare i soldi dalle floride casse di Edison - ha concluso Marsilio - "piuttosto che sperare nella sua collaborazione per fare un progetto serio e credibile di bonifica in tempi brevi".