Coronavirus, i dati nazionali del 21 giugno: 224 nuovi casi e 24 vittime. Morti ai minimi da febbraio

Sono 238.499 i casi di coronavirus registrati in Italia al 21 giugno: 224 nuovi casi (+0,09%) e 24 nuove vittime (+0,07%). Per trovare così pochi deceduti in un giorno, oltre al 15 giugno in cui erano 26, bisogna risalire a fine febbraio. In Lombardia nell'ultima giornata si sono sono registrate 13 vittime, mentre ieri erano state 23.

In Abruzzo nelle ultime 24 ore non si sono registrati né nuovi contagi né decessi. Il totale dei ricoverati è di 53 persone, di cui 3 in terapia intensiva.

La Lombardia si conferma epicentro della crisi con 128 nuovi contagi. Elaborati altri 40.545 tamponi. Il totale di guariti arriva a 182.893 (+440). Sono 20.972 i malati di coronavirus in Italia, 240 meno di ieri, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 331. Scendono ancora ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 148 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 4 meno di ieri. In Lombardia sono 53, uno meno di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono invece 2.314, con un calo di 160 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 18.510, con un calo di 76 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Il rapporto positivi/tamponi è 0,55% (ieri 0,47%). In Lombardia la curva epidemica segna +0,13% (ieri +0,17%) con 7.825 tamponi (ieri 9.314): 128 i positivi (53 dei quali relativi ai test sierologici). Il rapporto positivi/ tamponi è 1,63% (ieri 1,77%).

Sono 128 i nuovi positivi in Lombardia con 7.825 tamponi effettuati per un totale di 92.968 casi in regione dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi positivi, 53 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri). Sono 13 i decessi per un totale di 16.570 morti in regione. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva (53, -1) che quelli negli altri reparti (1.260, - 141).