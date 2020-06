L'Aquila, incidente sulla statale 17 all'altezza di San Gregorio: un uomo è morto

Incidente mortale stamane all'Aquila, sulla strada statale 17 all'altezza della frazione di San Gregorio.

Per motivi ancora da accertare, sul rettilineo - poco dopo la rotonda da poco rivista da Anas, nell'abitato - un'auto che viaggiava in direzione dell'Aquila si è scontrata frontalmente con un autcarro che percorreva la statale in verso opposto.

Violentissimo l'impatto: per il conducente dell'auto, una Fiat Panda, non c'è stato niente da fare. I medici del 118, giunti prontamente sul posto con i Vigili del fuoco, la Polizia provinciale e la Polizia municipale, non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

E' in ospedale, invece, l'uomo che guidata l'autocarro, ferito lievemente.