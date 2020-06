A24 incidente mortale all’altezza di Assergi. Scontro tra un auto e un mezzo pesante

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio lungo l’A24 nel tratto compreso tra San Gabriele-Colledara ed Assergi, in direzione L’Aquila. A rimanere convolti, un'auto e un mezzo pesante.

Per cause ancora da accertare, l'auto è andata a schiantarsi contro l'autotreno che marciava in direzione opposta. Il conducente dell'auto, di cui ancora non sono note le generalità, è morto sul colpo.

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni e sul posto sono presenti 118, vigili del fuoco, il personale di Strada dei Parchi e la polizia autostradale.

Intorno alle 18 è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione Teramo mentre per chi viaggia in direzione Roma è prevista l'uscita obbligatoria al casello di Colledara.