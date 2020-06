L'Aquila, pubblicati ordinanza e moduli per transito e sosta nelle zone a traffico limitato

Sono state pubblicate l’ordinanza e la modulistica per richiedere i permessi per residenti e per particolari categorie per il transito e l’eventuale sosta nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane e nella zona di rilevanza urbanistica, istituite qualche giorno fa dalla giunta comunale dell’Aquila e in vigore dal 26 giugno al 30 settembre. Lo rende noto il comando di polizia municipale.

L’esecutivo ha stabilito che, da venerdì prossimo e fino alla fine di settembre, saranno attive due zone a traffico limitato. Una (per l’intera giornata) riguarderà l’area circoscritta da corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Regina Margherita - corso Umberto I), via San Bernardino, via Signorini Corsi, via Zara, via Castello, eccezion fatta che per le aree ricadenti nell’area pedonale urbana. Nell’altra invece le restrizioni alla circolazione saranno vigenti dalle 20 alle 6 del giorno successivo e interesserà l’area circoscritta da corso Vittorio Emanuele, via Altonati, piazza Santa Maria Paganica, via Pavesi, piazza Chiarino, via Garibaldi, via Porcinari, via San Silvestro, viale Duca degli Abruzzi, viale Nizza, piazza Battaglione Alpini, anche in questo case ad eccezione di piazze e strade ricadenti in area pedonale urbana.

Due anche le apu – le aree pedonali urbane – operative sempre dal 26 giugno al 30 settembre. Una per tutta la giornata e comprenderà piazza Regina Margherita, via dei Sali (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi), via Castello (tratto piazza Regina Margherita - via Assergi), corso Vittorio Emanuele (tratto via Garibaldi - corso Umberto I) e via Verdi; l’altra dalle 20 alle 6 del giorno successivo e interesserà corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Battaglione Alpini – via Garibaldi), e via Garibaldi (tratto corso Vittorio Emanuele – piazza Chiarino).

Per la sua particolare rilevanza storica e ambientale, via Castello – tratto compreso tra gli incroci con via Zara e via Assergi – è individuata come zona di particolare rilevanza urbanistica (zru). Il transito è possibile per tutti gli automobilisti – salvo limitazioni – e saranno ricavati parcheggi per i residenti.

Ordinanza della polizia municipale, piantine che rappresentano le ztl, le apu e la zru, disciplinare e modulistica per la richiesta dei permessi per i residenti e per alcune categorie sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nella pagina “Circolazione stradale, mobilità e disabili” della sezione “Servizi al cittadino” presente sulla pagina iniziale del portale istituzionale, qui . La modulistica è reperibile anche nell’area Amministrazione trasparente del sito internet del Comune (con i link alla delibera, al disciplinare e all’ordinanza), qui. Il rilascio dei citypass non è soggetto a spese.

I moduli per le richieste, una volta compilati, potranno essere presentati al comando di Polizia municipale, in via Edoardo Scarfoglio n. 1, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, oppure potranno essere inviati per e mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Nei prossimi giorni sarà attiva una form on line per le istanze.

In caso di esito positivo della richiesta, il citypass, previo contatto telefonico, sarà consegnato al richiedente personalmente presso il comando o inviato tramite mail.

Per chiedere informazioni o assistenza sulla compilazione delle domande è disponibile il numero di telefono 334.7683125 dal lunedì al sabato con orario 9:00-13:00 e 15:00-19:00.