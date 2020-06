Coronavirus, i dati nazionali del 24 giugno: 190 casi e 30 nuovi decessi, ma il totale dei morti cala per riconteggio dati

Nella giornata di mercoledì 24 giugno l’epidemia di coronavirus in Italia fa registrare 194 casi in più rispetto a martedì, portando il totale a 239.410 per un incremento percentuale dello 0,079. I decessi scendono a 34.644 per effetto di un ricalcolo. La discrepanza, come spiega la Protezione civile, arriva dalla provincia autonoma di Trento, "che ha effettuato un ricalcolo dei dati: 61 deceduti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato; 447 guariti in più rispetto a quanto comunicato in precedenza e un totale dei casi che aumentano di 387 unità".

Sempre secondo la Protezione civile, nelle ultime 24 ore si sono registrati 30 morti in Italia: erano stati appena 18 martedì.

Per il resto, la rilevazione giornaliera segnala anche 53.266 tamponi in più rispetto a martedì, per un totale di oltre 5,1 milioni. Il numero degli attualmente positivi scende ulteriormente rispetto alle precedenti 24 ore, circa 920 in meno, attestandosi a 18.655. Le persone ancora ricoverate in terapia intensiva sono di poco sopra quota cento (107) mentre le persone ricoverate con sintomi risultao essere 1.610: 243 in meno rispetto a martedì.

Un miglioramento anche della situazione in Lombardia, la regione più colpita dal Covid-19.

Lombardia: 7 decessi ma calano i ricoverati

In Lombardia sono in forte calo i ricoverati: sono 218 in meno quelli non in terapia intensiva (692 in totale), 3 in meno in terapia intensiva (48 in totale). Sono 88 i nuovi casi positivi ed è di 0.97% il rapporto con i tamponi giornalieri. Il “peso” della regione rispetto ai nuovi casi totali è del 46%. Il totale dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 93.261 casi. I decessi sono 7 per un totale di 16.586 morti in regione.