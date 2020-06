Coronavirus, i dati nazionali del 25 giugno: altri 296 casi (+0,1%) e 34 vittime (+0,09%)

Sono 296 i nuovi casi di coronavirus alle 18 di giovedì 25 giugno, in aumento rispetto agli ultimi giorni, e portano il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia a quota 239.706, per un incremento dello 0,1% rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore si sono contati 34 decessi, un aumento dello 0,09%, secondo i dati diffusi per la prima volta dal ministero della Salute, i guariti 614. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva 103, quattro in meno di ieri.

Cambia da oggi, 25 giugno, la comunicazione dei dati a livello nazionale che viene distinta tra positivi in seguito a diagnosi, oppure dopo esecuzione di screening per gli anticorpi (che in genere rileva casi vecchi). Il confronto completo dei dati sarà possibile da domani. La curva epidemica nazionale segna +0,12% (ieri +0,07%). I contagiati totali sono 239.706, con 18.303 infezioni in corso, 186.725 guarigioni e 34.678 deceduti. I tamponi sono 56.061 (ieri 53.266) con 296 positivi. Il rapporto tamponi/positivi è 0,52% (ieri 0,35%). In Lombardia la curva epidemica segna +0,18% (ieri +0,09%). I tamponi sono 9.832 (ieri 9.099) con 170 positivi. Il rapporto positivi / tamponi è 1,72% (ieri 0,96%). I contagiati totali sono 93.431. In calo i ricoverati (-70) stabili le terapie intensive (48).

In Emilia-Romagna altri 47 casi

Sono 47 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Emilia-Romagna, che portano il totale a 28.351. Di questi, 39 sono asintomatici, 37 riguardano la sola provincia di Bologna e 30, in particolare, il focolaio isolato all'azienda Bartolini. Quattro, invece, sono i nuovi decessi: tre a Bologna e uno a Ferrara. Il totale delle vittime è di 4.249. Secondo i dati aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione, i nuovi tamponi fatti in un giorno sono stati 7.838. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.068. E calano anche i ricoverati; sono undici in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 114 negli altri reparti Covid (-3).