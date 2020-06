Ciao, Giovanni

Te ne sei andato all'improvviso.

Ci saremmo sentiti domattina: "ora bisogna insistere", mi avresti detto al telefono. E sì: l'idea che avevamo condiviso, una pagina monografica di NewsTown per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla scelleratezza della riperimetrazione del Parco regionale Sirente Velino, aveva colto nel segno. "Ora bisogna insistere", però.

Che poi, eri stato l'ultimo ad inviarmi il contributo: "mi sono incartato" mi hai scritto ieri, a tarda sera. E stamane, poco dopo l'alba: "Nello c'è un refuso, ho scritto obbrobrio con una sola b".

Eri così: preciso, preciso e tagliente. "Un parco ridisegnato in questo modo non serve a niente e a nessuno, è una presa in giro. La politica si deve assumere le proprie responsabilità", hai scritto nel tuo ultimo articolo. Eri così, non le mandavi a dire: eri libero Giovanni, ed è questo che amavamo di te.

Eri libero, ed eri appassionato.

Non potevamo che condividerle le tue battaglie: contro la riperimetrazione del Parco - "l’unico progetto possibile è quello che passa attraverso la sostenibilità, la riabitazione dei borghi, la ricostruzione di società 'complesse' e non solo attraverso il turismo. Altrimenti il rischio è l’oblio" - contro il poligono di tiro ad Amiternum (quanto ho amato l'attacco di quel tuo articolo: "Sono da poco passate le idi di marzo e ad Amiternum si sono aperti i giochi ludici..."), contro la viabilità extraurbana disegnata da Anas: "Variante Sud, Variante Centi Colella e Variante SS80 Cermone, tra loro non armonizzati e poggiati sul terreno senza mai tener conto del contesto ambientale, naturalistico, storico archeologico e del paesaggio agrario costruito".

Ogni telefonata, al mattino presto, era un articolo da pubblicare, un pensiero che ci arricchiva.

Con te, se ne è andato un pezzo di noi; eri noi, Giovanni, eri parte della redazione, eri un modello, eri una riflessione necessaria, eri uno spunto da approfondire.

E stasera ci sentiamo tremendamente soli, disorientati.

Il 'verde' sullo sfondo del sito non c'è più, siamo tornati al rosso: il tuo articolo è ancora lì, però, lo lasciamo lì, l'ultimo che ci hai inviato per ricordarci che la battaglia, l'ultima che ci hai regalato, la combatteremo fino in fondo. E cammineremo lungo i sentieri che ci hai raccontato, lungo le muraglie "megalitiche" o "ciclopiche" del territorio che ci hai raccontato, provando a ritrovare la passione che trasmettevi ogni volta che proponevi un articolo che avremmo pubblicato comunque, senza neanche pensarci, e che tu ci tenevi a spiegare: "attenzione, salvaguardia, conservazione e valorizzazione è quello che si deve reclamare oggi", ripetevi al telefono.

Sei stato uno di noi, e di questo saremo orgogliosi sempre. Non ti dimenticheremo, Giovanni: non dimenticheremo le tue battaglie, la tua libertà, il tuo altruismo. Non ci faremo mancare la tua passione.

Consentici però, almeno stasera - proprio stasera, nel giorno in cui NewsTown è stato davvero tuo - di versare una lacrima, di usare pensieri retorici, di ricordarti con amore. Ci mancherai tremendamente, ma troveremo il modo di raccontarti degnamente, come meriti.

Un abbraccio alla tua magnifica famiglia, ai nipoti che tanto amavi.

Buona notte, Giovanni. E grazie.

Giovanni Cialone se ne è andato in serata; già vice presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, assessore comunale dell’Aquila nella giunta guidata dall’ex sindaco Centi, attivista dell’associazione Italia Nostra, delegato della condotta Slow Food dell'Aquila, papà e nonno, è stato collaboratore e guida di NewsTown in questi anni.