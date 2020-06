Sottoservizi, lotto 3: partono saggi archeologici alla Villa Comunale

Cominceranno da domani, lunedì 29 giugno, i saggi di archeologia preventiva sui tratti interessati dal passaggio della galleria per la realizzazione del lotto 3 dei sottoservizi, zona San Giorgio Villa comunale, così come concordati con la Soprintendenza, e unitamente alle modalità stabilite con ordinanza della Polizia municipale.

Lo comunica l’Ufficio tecnico della Gran Sasso acqua spa.

I tratti sono: viale XXIV Maggio (altezza civico n.29); viale XXIV Maggio (altezza civico n.17); via XXIV Maggio (altezza civico n. 5). Ed ancora via Gabriele D’Annunzio (altezza civico n. 16 e in prossimità del parcheggio nell’intersezione con viale di Collemaggio); strada statale 17 (altezza Porta Napoli); viale Francesco Crispi (altezza civico n.27 e nell’intersezione con viale di Collemaggio); via Filippo Corridoni (altezza civico n.10); via Piave (altezza civico n.38); via Luigi Cadorna (altezza civico n.3); via Filippo Corridoni (altezza civico n.11); via Generale Francesco Rossi (altezza intersezione con via Pasquale Colagrande ed altezza civico n.7).

Per effettuare tali saggi sarà ristretta temporaneamente la carreggiata interessata, con divieto di sosta su ambo i lati, ed istituito un senso unico alternato dei veicoli in modo da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla cittadinanza e permettere la loro circolazione anche verso le attività produttive da raggiungere.

I lavori sono propedeutici all’inizio del lotto 3, la cui definizione tecnica è in dirittura di arrivo, mentre prosegue la cantierizzazione del lotto 2, area San Giovanni San Marciano, con i saggi archeologici in via Lupacchini, zona Fontesecco, prima di proseguire con i cantieri veri e propri. Le strade interessate saranno preventivamente comunicate ai residenti, ai cittadini e alle attività produttive così da informare costantemente sullo stato di avanzamento, allo scopo di diminuire gli inevitabili disagi, conclude l’Ufficio tecnico.