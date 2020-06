Tensostruttura a Preturo, Atletico Amiternum attacca Jr Silveri

"Se non fosse per Silveri la tensostruttura a Preturo sarebbe stata già realizzata".

Il presidente della società Polisportiva Atletico Amiternum, Federico Vittorini, attacca il consigliere comunale di maggioranza Roberto Jr. Silveri.

"Questa mattina" scrive Vittorini "il consiglio comunale si è pronunciato, bocciandola, sulla mozione Silveri riguardante la realizzazione di una palestra nei pressi della costruenda scuola elementare di Preturo".

"La Pol.D. Atletico Amiternum ha negli anni passati apertamente espresso la propria posizione critica nei confronti dell’operato del consigliere Roberto Jr. Silveri, che ha volontariamente ostacolato la realizzazione di una tensostruttura a Preturo senza di contro prevedere alcun intervento positivo nel territorio a favore dello sport e dell’associazionismo giovanile e infantile".

"La stessa mozione bocciata dal consiglio comunale che prevedeva la realizzazione di una palestra era priva di solide basi, anche economiche, e non era stata condivisa con le realtà sportive del territorio e tanto meno con l’ufficio tecnico del Comune dell’Aquila ed, evidentemente, con l’amministrazione comunale in generale".

"All'interno della già finanziata tensostruttura che se non ostacolata sarebbe stata già realizzata da almeno dodici mesi, la Pol.D. Atletico Amiternum avrebbe ospitato i 39 bambini tesserati, già nella passata stagione sportiva e sicuramente anche nella prossima".

"La tensostruttura doveva essere realizzata accanto al campo sportivo di Preturo ma a febbraio 2020 fu trovato un gentlemen agreement tra l'assessore Vittorio Fabrizi, la nostra polisportiva, la SS Preturo, il Presidente dell'ADUC Preturo Antonio Nardantonio e lo stesso consigliere Silveri al fine di posizionarla nei pressi della nuova Scuola Elementare così da utilizzarla come palestra per i bambini iscritti e, politicamente, dare soddisfazione allo stesso Silveri, promotore della realizzazione del nuovo plesso scolastico a Preturo".

"Tutto ciò premesso, questa iniziativa del Consigliere Silveri oggi bocciata ci porta alle seguenti considerazioni":

- Esprimiamo tutto il nostro dissenso nei confronti dell'operato del Consigliere Silveri, prima per aver insabbiato la realizzazione della tensostruttura e adesso per essere venuto meno all'accordo di febbraio;

- Ravvisiamo con dispiacere una totale assenza di riflessione e di programmazione sugli impianti pubblici nella zona ovest dell'Aquila;

- Esprimiamo tutto il nostro dissenso verso questo modo di fare politica così privo di programmazione e condivisione dove gli atti che dovrebbero essere di interesse pubblico nascono quasi per casualità e, comunque, più per fini politici personali che per realizzare l'interesse pubblico;

- Riteniamo che il voto sulla palestra di Preturo non sia stata altro che una resa dei conti politica del Silveri nei confronti di parte della sua maggioranza politica giocata sulla pelle del nostro territorio e delle nostre esigenze reali e concrete".

"Per tutto quanto sopra riportato assumiamo l’impegno per le prossime settimane di organizzare un tavolo pubblico di confronto sul tema al fine di coordinare gli interventi già programmati dal Comune dell’Aquila e dall’ADUC Preturo e sollecitare gli attori pubblici a definire e condividere un’idea complessiva riguardo lo sport nella zona di Preturo e, in generale, nella zona ovest dell’Aquila".