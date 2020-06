Asl L'Aquila, Sabrina Cicogna è il nuovo direttore sanitario

Manca ancora l'ufficialità ma i giochi sarebbero fatti: Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia dell'ospedale San Salvatore, è stata nominata nuovo direttore sanitario aziendale della Asl dell'Aquila.

La dottoressa Cicogna succede a Simonettta Santini, dichiarata decaduta dal direttore generale Roberto Testa per sopraggiunti limiti di età. Uno dei requisiti necessari che il direttore sanitario deve possedere, infatti, è quello di non superare i 65 anni. Tuttavia lo stesso problema si presentrà, tra pochi mesi, anche per la stessa dottoressa Cicogna, che compirà 65 anni il prossimo gennaio.