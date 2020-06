Sandro De Angelis è il nuovo capo di gabinetto della questura dell’Aquila.

Classe 1967, originario di Tagliacozzo (AQ), laureato in Giurisprudenza, De Angelis ha iniziato la sua carriera in polizia nel 1988 nel reparto Mobile di Padova e, successivamente, nella questura della stessa città. Dal 1999 al 2005 ha preso parte alla missione italiana interforze in Albania contro il traffico di stupefacenti. Dal 2005 al 2015, assegnato al Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, si è occupato di traffico di esseri umani, delle mafie dei paesi dell’Est ed è stato coordinatore degli Esperti italiani per la sicurezza nel Mondo. Dal 2017 al 2019 è stato direttore dell’ufficio italiano Interforze di polizia presso l’Ufficio europeo di polizia di Europol a L’Aia. Dal gennaio 2020 è stato Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo.

Il questore dell’Aquila, Gennaro Capoluongo, nel dare il benvenuto e l’augurio di buon lavoro al neo capo di gabinetto, ha detto: “Sono convinto che saprà coniugare in maniera impeccabile la sua pregressa esperienza internazionale con la realtà di questo bellissimo territorio”.