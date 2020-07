Classifica ARWU 2020 per materie: l’Università degli Studi dell’Aquila prima in Italia per Atmospheric Science

In attesa della classifica globale del prestigioso ranking Shangai ARWU 2020, prevista per agosto e che ha visto l’Università dell’Aquila nella fascia 600-700 nel 2019, l’agenzia ha pubblicato qualche giorno fa la classifica delle Università per materie. I risultati sono determinati da punteggi attribuiti a diversi indicatori relativi alla ricerca, con procedure molto complesse di confronto.

Migliaia sono le università valutate ma solo l’elenco delle top 500 viene pubblicato. Quest’anno l’Università dell’Aquila è presente in 5 classifiche migliorando la performance dello scorso anno e rientrando tra le migliori università italiane.

Di grande importanza è il risultato conseguito in “Atmospheric Science”, risultando 1° in Italia, e nella fascia 151-200 nella classifica globale. Ma ottima valutazione ha ottenuto anche in Mathematics: nella fascia 8-13 in Italia, e 151-200 nella classifica globale; Instruments Science & Technology: nella fascia 2-7 in Italia, e 151-200 nella classifica globale; Materials Science & Engineering: nella fascia 6-11 in Italia, e 301-400 nella classifica globale; Electrical & Electronic Engineering: nella fascia 19-28 in Italia, e 401-500 nella classifica globale.

In un ranking dominato da Università cinesi e inglesi, i risultati ottenuti sono di grande rilievo e premiano il lavoro costante di tutte le componenti dell’Ateneo.

Inoltre tale valutazione conferma risultati analoghi ottenuti in altri ranking, quali ad esempio THE (Times Higher Education) by subjects 2019, di cui si attendono a breve i risultati per il 2020 e lo stesso THE Impact 2020.

In questo periodo in cui studenti e famiglie si orientano per la scelta del corso di studio e della sede, è importante poter comunicare la solidità dell’Università degli Studi dell’Aquila anche mediante valutazioni esterne e internazionali.

Nei giorni scorsi l’Ateneo ha avuto un altro importante riconoscimento nel THE Golden Age University, risultando 78° nella graduatoria globale delle Università istituite tra 50 e 80 anni fa, 2° in Italia.