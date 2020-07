L'Aquila: Apu e Ztl, possibile per i residenti chiedere i permessi on line

E’ stata attivata una form on line per la richiesta dei Citypass per i residenti, a seguito dell’entrata in vigore delle Aree pedonali urbane (Apu) e delle Zone a traffico limitato (Ztl) del centro storico dell’Aquila, istituite dalla giunta comunale lo scorso 19 giugno. Lo rende noto il comando di Polizia municipale. I permessi potranno essere richiesti dai residenti (a seconda delle varie tipologie previste), compilando il modello reperibile a questo indirizzo https://serviziweb.comune.laquila.it/citypass .

Per le altre categorie che hanno la possibilità di chiedere i Citypass per Apu e Ztl, rimane al momento la modalità cartacea, secondo i moduli reperibili nella sezione “Circolazione stradale, mobilità e disabili” del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=11&id_cat=0&id_doc=14&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1 Nella stessa sezione sono pubblicate piantine, disciplinare e tutte le spiegazioni necessarie riguardanti le Aree pedonali urbane e le Zone a traffico limitato