Ferrovia L'Aquila-Roma, tavolo di confronto incontra l'AD di Rfi

Una delegazione del Tavolo di Confronto “L’Aquila, collegamenti ferroviari veloci” ha incontrato ieri a Roma l'AD di RFI Maurizio Gentile per parlare della possibile soluzione di collegamento ferroviario tra L'Aquila e Roma e di una possibile collaborazione tra l'Università di L'Aquila, GSSI e RFI per studi e approfondimenti propedeutici.

"La nostra proposta di nuova connessione veloce di L'Aquila con Roma, che non è in contrasto né alternativa alle proposte già in campo - viene spiegato in una nota - è stata apprezzata e ritenuta possibile e di interesse nell’ambito di un reale completamento della rete ferroviaria abruzzese e laziale, tenendo presente che la nuova linea diretta tra Rieti e Passo Corese (Fara Sabina), funzionale alla nostra proposta progettuale, è già stata inserita nel Contratto di Programma 2017 – 2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Rete Ferroviaria Italiana spa".

L’ing. Gentile si è inoltre mostrato molto disponibile ad aprire dei rapporti di collaborazione con Università di L'Aquila e GSSI.

Il lavoro del Tavolo proseguirà con l'intento di sensibilizzare politica e territori per un investimento fondamentale per l'economia delle zone interne e per un futuro delle movimentazioni di persone e merci a breve tempo più ecosostenibile.