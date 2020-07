Coronavirus, Biondi: "Dante Labs, tamponi gratuiti per operatori centri estivi"

"Dante Labs effettuerà gratuitamente i tamponi per il coronavirus sul personale che opera nei centri estivi della nostra città".

A darne notizia è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

"Terminate le procedure per l’accreditamento provvisorio, seguito al rilascio delle autorizzazioni da parte di Comune, Regione e Asl e ministero della Salute il centro specializzato nello studio del genoma è già attivo a servizio di aziende private, italiane ed europee, nel monitoraggio del Covid-19. – spiega il primo cittadino – Dopo aver scelto di investire e scommettere su questa terra il management aziendale ha deciso di dare un segnale di vicinanza nei confronti della città, mettendo a disposizione le proprie competenze a servizio delle donne e gli uomini che in questi giorni sono a lavoro nelle strutture frequentate da bambini e ragazzi. Un modo per salvaguardare la salute dei lavoratori e fornire alle famiglie un ulteriore motivo di tranquillità".

Il test sarà ripetuto ogni due settimane e gli interessati potranno formulare la richiesta per sottoporsi al tampone attraverso un form (http://www.dantelabs.it/pages/scuole-laquila) che sarà pubblicato sul sito internet www.dantelabs.it. "Nonostante nella nostra città sia stato registrato un numero molto basso di contagi è necessario mantenere alta l’attenzione. L'azione complementare di privati a sostegno dell’attività svolta dal pubblico ritengo sia determinante per monitorare la popolazione e scongiurare la sciagurata ipotesi di una nuova pandemia".