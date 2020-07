Coronavirus, un caso di contagio all'Aquila dopo 2 mesi: si tratta di un operaio edile. Biondi: "Non deve destare preoccupazione"

"Dopo oltre due mesi con segno zero, nella giornata di ieri si è verificato un nuovo caso di contagio da covid-19 nella città dell’Aquila. Si tratta di cittadino extracomunitario, rientrato in città dal suo Paese come addetto in uno dei tanti cantieri edili presenti sul territorio".

A darne notizia è il sindaco Pierluigi Biondi che sottolinea come il caso di positività sia stato accertato "grazie alle misure decise con ordinanza n. 71 del 30 aprile scorso che prevede, per tutti i lavoratori impegnati a vario titolo nella ricostruzione dell’Aquila, l’obbligatorietà al tampone".

D’intesa con il dipartimento di Prevenzione della Asl, per il soggetto è stato disposto l’isolamento fiduciario domiciliare, congiuntamente ai suoi due coinquilini che comunque non presentano sintomi. "Si tratta di un caso - è bene precisarlo - che non deve destare preoccupazione perché tutte le misure precauzionali previste sono state prontamente attivate".