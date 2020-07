L'Aquila: bonus energia, gas e acqua per le famiglie in difficoltà, fino al 13 luglio i Caf possono manifestare interesse per gestione domande

Il settore Politiche per il benessere della persona rende noto che è stato pubblicato l’avviso rivolto ai Caf, per la riapertura dei termini per manifestare interesse a sottoscrivere una convenzione con il Comune per la gestione delle domande del bonus tariffe per energia elettrica, gas e acqua da parte delle famiglie in condizioni di disagio.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 13 luglio, secondo le modalità pubblicate nell’avviso riportato nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione del sito internet del Comune a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1921&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1 .