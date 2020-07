L'Aquila, distribuite circa 4000 mascherine anti-Covid alle società partecipate

La protezione civile del Comune dell’Aquila ha consegnato 3.800 mascherine, 4.400 guanti monouso, 45 litri di gel igienizzante e 60 litri di detergente igienizzante per mani alle società partecipate Asm, Ama, Afm e Centro turistico del Gran Sasso.

Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi.

“Fin dall’inizio di questa triste vicenda legata al coronavirus abbiamo sempre operato per tutelare la salute degli aquilani – ha commentato Biondi – ed è chiaro che, in questa ottica, l’amministrazione comunale intende proteggere da qualsiasi rischio il personale, che ha avuto i dispositivi già dalle scorse settimane, e gli operatori delle società partecipate che non hanno mai smesso di essere in prima fila per garantire i servizi necessari. Stiamo lavorando per ottenere un’ulteriore fornitura”.

I prodotti in questione sono stati messi a disposizione dalla Regione Abruzzo, a seguito del decreto 152 dello scorso 15 maggio.