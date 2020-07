Coronavirus, i dati nazionali del 5 luglio: altri 192 casi. Abruzzo, 4 nuovi positivi

Sono 241.611 i casi complessivi di coronavirus in Italia alle 17 di domenica 5 luglio, in crescita di 192 unità rispetto al giorno precedente (+0,08%). Nelle ultime 24 ore si sono registrate 7 morti (+0,02%, 6 in Lombardia e 1 in Emilia Romagna) che portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 34.861. Le guarigioni, invece, sono state in totale 192.108 all'insegna di un incremento dello 0,09% per cento.

Al momento, in Italia, si contano 14.642 malati , 21 in più di ieri, +0,14% rispetto a sabato. I ricoverati con sintomi sono 945, di cui 74 in terapia intensiva, 3 in più rispetto al giorno precedente. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità, elaborati sulla base di 37.462 tamponi effettuati. Nella giornata precedente, invece, i tamponi erano stati 51.011, mentre venerdì se ne registravano 77.096 e giovedì 2 53.243.

I nuovi casi di contagio sono oggi leggermente inferiori rispetto ai 235 di ieri, ma il rapporto con i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è oggi pari a 0,51% mentre ieri 4 luglio era pari a 0,46 per cento.

Abruzzo

In Abruzzo, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4 nuovi casi (che portano il totale a 3309 dall'inizio dell'epidemia) e zero decessi. I 4 nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (2) e di Pescara (2). I ricoverati sono 30 (nessuno in teraia intensiva), i dimessi e i guariti 2682 sall'inizo dell'epidemia, gli attualmente positivi sono 163.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dal contagio, sulla base di 8.772 tamponi effettuati (ieri erano 10.160), si registrano 65.997 guariti, 2.277 dimessi, per un totale di 68.274 (+73). Stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (36), mentre scendono di una unità i pazienti non in terapia intensiva (-1). I decessi sono a quota 16.697, in aumento di 6 unità. I nuovi positivi sono 98 di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. Il totale dei contagiati arriva così a quota 94.416.

Focolai nel Mantovano tra macelli e salumifici

Alcuni focolai di Covid si sono manifestati negli ultimi giorni in un'area del Mantovano. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e così al momento sono cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio (considerando anche una nella vicina Dosolo), tra macelli e salumifici, che contano un totale di 68 dipendenti positivi. L'ultima segnalazione dell'Ats Valpadana arriva dal salumificio Fratelli Montagnini di Viadana, dove ieri le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti, dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L'esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio. L'Ats ha predisposto ieri la chiusura del macello e oggi è attesa la sanificazione. Salgono a 68 i lavoratori (non tutti residenti nel Mantovano), perlopiù asintomatici o paucisintomatici, risultati contagiati nei 5 macelli tra Viadana e Dosolo, di cui due ricoverati in ospedale, in condizioni che non sarebbero gravi.

Veneto: +6 casi da ieri pomeriggio

Sono 6 nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati da ieri pomeriggio in Veneto, che raggiunge così il dato di 19.326 infezioni dall'inizio della pandemia. Lo segnala il bollettino della Regione. Le vittime sono ferme a 2.023, tra ospedali e case di riposo). I nuovi casi sono distribuiti in varie province (Venezia, Vicenza Verona e Belluno), sono tutti adulti stranieri e non in casa di riposo.

24 nuovi casi in Emilia Romagna, un morto

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna nel bollettino odierno dalla Regione, con dati aggiornati alle 12, per un totale di 28.637 da inizio epidemia. La curva riscende leggermente dopo che ieri era stato registrato un +51 in 24 ore, casi legati a due focolai noti, nel Bolognese e nel Ravennate. Oggi si conta una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 4.268. Dei 24 nuovi casi odierni, 13 persone sono asintomatiche e sono state individuate nell'ambito delle attività di screening regionale e di tracciamento contatti di persone positive. Gli 11 sintomatici sono 5 a Bologna, 4 a Modena, uno a Parma e a Piacenza, tutte situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. I casi attivi in regione sono 1.029 (8 in meno rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 9 (uno in più da ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88, come ieri.

14 positivi oggi nel Lazio, 11 a Roma

«Oggi registriamo un dato di 14 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 11 nuovi casi. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 6 casi di nazionalità Bangladesh (5 da Roma città e uno da Viterbo) e di questi tre sono di rientro con volo aereo da Dacca». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «E' necessario fare i tamponi all'aeroporto e garantire l'isolamento per chi proviene dai Paesi ad alto rischio - sottolinea D'Amato -. Continuiamo ad avere una prevalenza di casi di importazione».

Spallanzani, 84 ricoverati, finora 506 dimessi

Sono ricoverati in questo momento allo Spallanzani di Roma 84 pazienti. Di questi 41 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 43 sottoposti ad indagini. 4 pazienti necessitano di Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 506. E' quanto emerge dal bollettino di oggi dell'Istituto.

In Puglia zero contagi e nessun decesso

Su 1.637 tamponi processati oggi in Puglia, non ci sono nuovi contagi di coronavirus e nemmeno decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 188.242 test, sono 3.881 i pazienti guariti mentre 110 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, i pazienti ricoverati negli ospedali sono 20, nessuno in terapia intensiva, quelli in isolamento domiciliare sono 89.