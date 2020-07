L'Aquila ricorda Morricone: in centro storico risuoneranno le musiche del grande compositore

Questa sera la città dell’Aquila, in onore del grande musicista, premio Oscar e cittadino onorario del capoluogo abruzzese, Ennio Morricone, venuto a mancare nelle scorse ore, suonerà le melodie che lo hanno reso celebre nel mondo.

“La scomparsa di Ennio Morricone è una perdita per il nostro territorio che lo ha amato tanto da conferirgli, nel 2001 la cittadinanza onoraria per cui lui ricambiò attraverso un concerto memorabile sulla scalinata di San Bernardino – hanno dichiarato il sindaco, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco, Raffele Daniele – Nel 2009, in piena fase di emergenza, il maestro Morricone tornò all’Aquila, con la quale aveva uno speciale legame in virtù della collaborazione l’Accademia dell’Immagine, omaggiandola del suo talento in un momento di crisi storico e mostrando tutta la sensibilità di artista che, pur preso da grandi e illustri progetti, volle rivolgere ai suoi concittadini un messaggio di speranza. Per questo abbiamo deciso di invitare tutti i nostri gestori di locali e bar a suonare la sua musica, così come avverrà in piazza Duomo, dal palco in fase di allestimento per i Cantieri dell’Immaginario, grazie alla collaborazione di Agorà, il cui staff ha lavorato gomito a gomito con Morricone”.

In particolare, dalle 18 alle 20, dal palco in piazza Duomo, e 20 alle 22 dai locali del centro storico che vorranno aderire all’iniziativa, si diffonderanno le note dei capolavori del grande maestro scomparso.

“Saremmo veramente grati, e tutta la città potrà in questo modo dimostrare la sua gratitudine, se tutti accogliessero questo invito e ci aiutassero a promuoverlo. Potremmo essere tanti e uniti nel momento del ricordo al maestro Morricone che, siamo certi, sarebbe felice di essere ricordato attraverso il suo prezioso e intramontabile lascito. La città dell’Aquila, da oggi, è orfana di uno dei suoi figli più straordinari. Il genio non muore mai, la sua musica sarà sempre colonna sonora delle nostre emozioni”, concludono sindaco e vicesindaco.

La nota del presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari

La città piange la scomparsa del premio Oscar Ennio Morricone, insignito della cittadinanza onoraria della città dell’Aquila, musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. Ricorderemo sempre con infinita riconoscenza quando Morricone ha scelto la nostra città, nel 2007, per presentare in anteprima la sua biografia e quando, dopo il terremoto del 2009, ne ha raccontato le bellezze con parole straordinarie, come quelle che ha scelto per salutare tutti gli aquilani con un video messaggio durante l’ultima edizione della Perdonanza Celestiniana. Lo ricorderemo sempre per le sue composizioni che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema. Grazie Maestro!