Firmata convenzione quadro tra Univaq e Cna: accordo per far crescere giovani e imprese

Premi di laurea annuali per gli studenti, organizzazione di open days, seminari e iniziative di carattere scientifico e didattico in favore delle imprese.

Sono i punti alla base della convenzione firmata dall'Università dell'Aquila con Cna Abruzzo e Cna L'Aquila.

L'intesa è stata sottoscritta a Palazzo Camponeschi dal rettore Univaq Edoardo Alesse, da Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, rispettivamente presidente e direttore generale di Cna Abruzzo, e, per conto della Cna L'Aquila, da Agostino Del Re (direttore provinciale) e Claudio Gregori (presidente).

La convenzione, di durata annuale ma rinnovabile di anno in anno, ha come finalità quella di avviare un rapporto di collaborazione basato sull'integrazione tra la reealtà accademica e il mondo imprenditoriale abruzzese.

In particolare, la Cna Abruzzo e le imprese ad essa associate metteranno a disposizione dell'università quattro premi di laurea annuali del valore di 500 euro ciascuna per tesi di laurea su argomenti specifici.

La convenzione prevede inoltre l'organizzazione, all'interno dei dipartimenti Univaq, di open days, laboratori e seminari rivolti alle imprese associate alla Cna di tutto il territorio nazionale, al fine di trasferire conoscenze e innovazioni dal mondo accademico a quello imprenditoriale, su temi ritenuti strategici per la competitività di impresa.

"Sono molto soddisfatto per la definizione dell'accordo quadro con la Cna Abruzzo" afferma Edoardo Alesse "che nasce in una prospettiva di utile sinergia tra la realtà accademica che rappresento e il mondo imprenditoriale. Attraverso la convenzione, si rafforza la vocazione del nostro ateneo a svolgere un ruolo centrale per lo sviluppo sociale e economico del territorio di riferimento. Questo accordo rapresenta inoltre un'ulteriore opportunità di crescita che vogliamo offrire anche ai nostri studenti, per favorire in concreto il collegamento tra il percorso di formazione universitaria e il mondo lavorativo".

"Con la sottoscrizione della convenzione con l'Università dell'Aquila, dopo quanto avvenuto in precedenza con le università di chieti-Pescara e Teramo" dichiara il presidente di Cna Abruzzo Savino Saraceni "completiamo un percorso importante fondato sull'attenzione verso il mondo della ricerca nel nostro territorio. Il rapporto tra il mondo della micro impresa e le università presenti in Abruzzo rappresenta, credo, una straordinaria occasione per entrambi: per il mondo della ricerca, che avrà modo di aprirsi a una realtà che è tanta parte del tessuto economico regionale ma soprattutto per il nostro mondo, che avrà modo, così, di intercettare quell'enorme giacimento di capitale umano rappresentato dalle giovani generazioni con un'altra formazione, quali sono appunto i laureati. Giacimento in grado di introdurre nell'artigianato managerialità, idee, innovazone, nuovi saperi, che è quello che ci serve per crescere davvero".