Terremoto Centro Italia, Legnini incontra Conte: "Ho avuto rassicurazioni, il pacchetto sisma sarà nel prossimo decreto Semplificazioni"

"Ho avuto rassicurazioni dal Presidente del Consiglio sulla piena disponibilità del Governo ad accogliere il pacchetto di norme sul terremoto del Centro Italia condivise con i Sindaci e che erano contenute negli emendamenti presentati in Commissione Bilancio e non accolti".

Ad affermarlo è il commissario alla Ricostruzione del terremoto del Centro Italia Giovanni Legnini.

"Il Governo" dichiara Legnini "mi ha garantito il Presidente Conte nel corso di un colloquio molto proficuo questo pomeriggio, intende inserire le norme per accelerare la ricostruzione pubblica e privata nel decreto semplificazioni di prossima emanazione. Quelle che invece richiedono una copertura finanziaria, ad esempio quello per il personale e la proroga dello stato di emergenza, saranno inserite nel decreto che sarà emanato subito dopo l’approvazione del nuovo, atteso, scostamento di bilancio".

"Le priorità per far sì che la ricostruzione possa finalmente decollare sono note e sono state individuate in seguito a un lungo confronto. Occorre l’impegno di tutti affinché esse possano diventare al più presto legge dello Stato e corrispondere alle aspettative dei Presidenti delle Regioni, dei Sindaci, dei cittadini e delle imprese del cratere, che stanno vivendo una doppia emergenza e che non possono più attendere".

"Ringrazio il Presidente Conte per la sincera sensibilità che mi ha oggi confermato anche con la disponibilità ad incontrare presto, e nuovamente, i Sindaci e i cittadini dei territori colpiti dal sisma".

Pd, Delrio e Pezzopane: "Ricostruzione priorità nazionale, governo inserisca pacchetto sisma nei nuovi provvedimenti"

“La mancata approvazione delle modifiche volute dalla maggioranza è dovuta a semplici motivi tecnici legati all’anticipazione della chiusura dei lavori della commissione Bilancio, anticipazione voluta tra l'altro dalle opposizioni, con la conseguente mancata bollinatura della Ragioneria generale dello Stato per mancanza di tempo. Ma la sostanza politica non cambia, il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016-2017 è una priorità assoluta per il Partito democratico, è per noi una questione nazionale”.

Lo dichiarano in una nota Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, e Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo.

“Con il decreto Sisma di novembre, infatti, abbiamo innovato profondamente il quadro normativo, il che ha consentito al commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini di poter emanare ordinanze ad hoc di forte semplificazione. Gli emendamenti presentati dal Pd e dalla maggioranza al decreto Rilancio vanno esattamente nella direzione di completare questo quadro. Vogliamo ricordare le nostre priorità: proroghe e stabilizzazione del personale; ulteriore semplificazione delle procedure; rilancio socio economico con la zona franca urbana ed il fondo del 5% per il rilancio socio economico, il sisma bonus rafforzato. Abbiamo chiesto con forza al governo, che già nei decreti in corso d'opera, primi tra tutti il decreto Semplificazioni e lo scostamento di bilancio, inserisca subito gli emendamenti più importanti ed urgenti”.