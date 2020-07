L'Aquila, attivo il nuovo portale dell’anagrafe online

Il settore Politiche per il cittadino e Personale rende noto che è di nuovo attivo il servizio dell’anagrafe online, che consente, attraverso un portale rinnovato, di scaricare i certificati direttamente dal computer di casa.

L’accesso è rimasto invariato, da questa pagina [ qui ] del sito istituzionale del Comune dell’Aquila; un link in tale pagina introdurrà direttamente al nuovo sistema. Prima dell’accesso, è particolarmente importante leggere l’avviso e il manuale d’uso, pubblicati nella stessa pagina web. I servizi demografici consigliano, per un funzionamento efficace dell’anagrafe online, di utilizzare il browser Chrome.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di servizi online, è possibile accedere al nuovo portale tramite SPID oppure con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), tessera sanitaria (TS-CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si specifica, altresì, che in una prima fase e in via temporanea, l'accesso sarà consentito anche con le tradizionali modalità di registrazione (utente e password). Gli utenti già registrati sul precedente portale riceveranno una mail contenente il nuovo link per l’accesso e la password, da modificare al primo ingresso.

I servizi demografici pertanto invitano gli utenti a munirsi fin da ora di una delle dette modalità di fruizione del servizio, già previste dall’Agenda per l’Italia Digitale, tra le quali si consiglia quella con SPID in quanto più immediata, poiché l’accesso tramite nome utente e password è comunque temporaneo e sarà disattivato entro l’anno.

In caso di problemi che possano verificarsi in sede di rilascio del certificato, possono essere contattati i seguenti numeri: 0862/645717 – 0862/769605.