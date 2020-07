L'Aquila, Cantieri dell’Immaginario: Ama attiva bus navetta gratuito

Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con l’Ama, ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito in coincidenza con l’avvio della rassegna culturale aquilana “I Cantieri dell’Immaginario”, che comincerà domani. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti.

Pertanto, a partire da domani mercoledì 9 luglio, il servizio di navetta sarà attivo dalle 19.30 alle 24 (orario di partenza dell’ultima corsa dal terminal di Collemaggio) con il seguente itinerario: Terminal di Collemaggio – viale Crispi – via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia – palazzo di giustizia) – rotatoria di viale 25 aprile – via XX settembre – viale Crispi – Terminal di Collemaggio. Il servizio sarà effettuato con una cadenza di circa 20 minuti.

L’Ama ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del contagio da covid-19, a bordo dell’autobus è obbligatorio indossare la mascherina e che è possibile occupare solo i posti – sia seduti che in piedi – indicati dalla segnaletica che si trova su ogni mezzo.