'Italia Veloce', ecco le opere strategiche che verranno commissariate: ci sono l'alta velocità Roma-Pescara e la messa in sicurezza di A24 e A25

Sono 130 le opere strategiche prioritarie inserite in "Italia veloce", il piano d’investimenti per il rilancio dell'economia messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che affianca il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri - con la formula “salvo intese” - e accompagnato al Piano nazionale di riforma, l’allegato al Documento di economia e finanza con il quale il governo indica il quadro d’interventi programmatici all'Europa.

Un pacchetto che va visto in ottica unitaria, dunque, come carta d'intenti e inizio di processo di riforma attraverso il quale l'Italia vuole farsi assegnare il maggior contributo possibile dal recovery fund in via di lancio a Bruxelles.

Sfogliando “Italia veloce” si va dai porti alle direttrici ferroviarie, dagli aeroporti alle città metropolitane e fino alle strade e autostrade.

Al dossier le strutture del dicastero guidato da Paola De Micheli stavano già lavorando da qualche tempo; ora diventa uno dei pilastri intorno ai quali ruota il progetto di semplificazione autorizzativa e di accelerazione dei cantieri. Sul modello Genova, per intendersi.

Tra le opere strategiche considerate prioritarie, 36 saranno affidate a commissari: ci sarà tempo fino a dicembre 2020 per indicarli, con appositi Dpcm. Tra queste figurano il completamento del raddoppio Pescara-Bari e l’alta velocità ferroviaria Roma-Pescara: "Questa è la sfida! Finalmente la progettazione di qualità diventa una priorità al pari della sua coerente realizzazione”, il commento del senatore dem ed ex governatore Luciano D’Alfonso. “I tempi di percorrenza Roma-Pescara potranno diventare sostenibili anche per chi abruzzese sceglie di raggiungere Roma con la straordinaria opportunità di spostamento rappresentata dall'offerta ferroviaria”.

Non solo. Diventa un’opera strategica con procedure speciali, e dunque verrà commissariata, anche la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle autostrade abruzzesi A24 e A25, in concessione al gruppo Toto che, dunque, vedrà sfilarsi la possibilità di realizzare i ‘cantieri’. Una notizia che era stata già diffusa al momento dell’approvazione del Decreto Rilancio. "Si tratta di un passaggio decisivo e spero che la nomina di un commissario straordinario metta fine una volta per tutte al caos e ai disagi causati dalla viabilità sotto il traforo del Gran Sasso e lungo le gallerie", aveva sottolineato la deputata dem Stefania Pezzopane.

In base all’articolo 206 del decreto Rilancio, il commissario straordinario - in carica fino al 31 dicembre 2025 - avrà ampi poteri per assumere ogni determinazione necessaria per il completamento dei lavori in qualità di stazione appaltante e opere in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

"La velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara sarà una delle prime opere del Decreto semplificazioni, insieme al potenziamento dei collegamenti Pescara-Bari e delle autostrade A24 e A25".

Così il capogruppo PD Silvio Paolucci e i consiglieri regionali Antonio Blasioli, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci.

"L’Abruzzo sarà una delle prime regioni a beneficiare degli interventi, un impegno mantenuto, a cui abbiamo lavorato fattivamente insieme ai nostri parlamentari – dicono i consiglieri – Mettiamo l’Abruzzo sul trampolino di lancio della ripresa del Paese e rimandiamo al mittente i tentativi di propaganda fatti dalla maggioranza regionale di centrodestra nei giorni scorsi con emendamenti fasulli, parlando addirittura di bocciatura di una proposta che sapevano sarebbe stata superata dagli eventi. Invece il potenziamento diventa realtà grazie al nostro lavoro e a quello dei nostri parlamentari, passi concreti per ottenere risultati che cambieranno in meglio i collegamenti della nostra regione. Questi sono progetti che si realizzeranno, perché hanno le debite coperture e tempi e procedimenti scanditi. Le opere, infatti, una volta partite non si fermeranno più perché i procedimenti amministrativi saranno con “sentenza breve" e le stazioni appaltanti andranno avanti anche in presenza di contenzioso. Un risultato atteso che onora un impegno verso tutta la collettività e produce la migliore smentita alla Cassandra che governa la Regione che aveva strumentalizzato l’imminente risultato, col tentativo, magari, il tutto per obbedire a logiche politiche romane, che, ancora una volta, sono risultate inutili per gli abruzzesi",