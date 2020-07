"Covid: scenari e prospettive": il 10 luglio incontro pubblico organizzato dal gruppo delle Democratiche

Quali le possibili evoluzioni della pandemia che ha investito l’intero pianeta? Quali le conseguenze? Un’analisi degli scenari e delle prospettive: questo l’elemento al centro dell’incontro pubblico, voluto e organizzato dalle Democratiche, che si terrà a L’Aquila il 10 luglio, alle ore 16:30, nella sala congressi dell’hotel Baco da seta.

"E’ essenziale non abbassare la guardia, il virus non è scomparso ed il rischio di contagio è ancora elevatissimo; in ragione di ciò, abbiamo ritenuto utile organizzare un incontro pubblico che fosse informativo" si legge in una nota del gruppo.

Interverranno: Maurizio Ortu - medico otorino, presidente provinciale Ordine dei Medici -, Vito Albano – medico di medicina generale, segretario provinciale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale -, Alessandro Grimaldi – medico infettivologo, responsabile U.O.C. Malattie Infettive, Ospedale San Salvatore -, Antonello Ciccone – medico anestesista, responsabile U.O.C. Terapia Intensiva, Ospedale San Salvatore -, Patrizia Masciovecchio – medico legale, già direttore U.O.C. Medicina Legale, Ospedale San Salvatore -, Carlo Masciocchi – medico radiologo, direttore U.O.C Radiologia II Universitaria, Ospedale San Salvatore -, Massimo Cialente – medico pneumologo, già sindaco dell’Aquila -, Silvio Paolucci – consigliere regionale, capogruppo PD – e l’onorevole Stefania Pezzopane – deputata PD -.

I lavori inizieranno con i saluti della segretaria Unione comunale PD L’Aquila, Emanuela Di Giovambattista e di Stefano Albano della segreteria regionale. A moderare l’incontro, Eva Fascetti – medico radiologo – e Pierpaolo Pietrucci – consigliere regionale Pd.

L’incontro, aperto al pubblico, si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.