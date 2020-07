L'Aquila, presentato il corso di laurea in Tecniche di protezione civile

Nasce all’Aquila il corso di laurea in Tecniche della protezione civile e sicurezza del territorio, che entrerà a far parte dell’offerta formativa di Univaq a partire dal prossimo anno accademico.

Nato da un’intuizione della Protezione civile e della Regione - a seguito delle emergenze che hanno flagellato l’Abruzzo negli ultimi anni (terremoti, nevicate, mareggiate, tragedia di Rigopiano) - in sinergia con l'Università dell'Aquila e in collaborazione l’ordine dei geometri della provincia dell’Aquila, il corso, di durata triennale, afferirà al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (Diceaa).

Tecnicamente parlando, sarà un corso di laurea sperimentale professionalizzante: al termine del triennio, i laureati avranno tutte le competenze per entrare nel mercato del lavoro come esperti di attività di pianificazione di protezione civile e direzione dei soccorsi.

A presentare il corso a Palazzo Silone sono stati il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli; il dirigente della Protezione civile regionale Silvio Liberatore; il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio; il presidente dell’ordine dei geometri della provincia dell’Aquila Giampiero Sansone; il prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco; il rettore di Univaq Edoardo Alesse; il direttore del Diceaa, il professor Angelo Luongo.

E’ stato proprio quest’ultimo a illustrare le specificità del corso: non il primo in Italia in tecniche della Protezione civile ma il primo a nascere all’interno di un dipartimento di ingegneria, laddove gli altri già esistenti sono stati istituiti nell’ambito dei dipartimenti di scienze naturali.

Il percorso formativo, come detto, si articolerà in 3 anni: un biennio di lezioni frontali al quale seguirà un anno, l’ultimo, interamente dedicato a tirocini formativi che gli studenti potranno svolgere nelle varie strutture operative di Protezione civile. Al termine del triennio i laureati potranno conseguire la qualifica di geometra laureato e di ingegnere junior.

Queste le materie caratterizzanti: primo anno analisi matematica, fisica, chimica, geologia, geometria, informatica, disegno, meccanica delle strutture, tecniche di analisi e diagnosi territoriali, sicurezza dei trasporti, lingua inglese; secondo anno: rilevamento topografico e cartografia; idraulica applicata e costruzioni idrauliche; ingegneria geotecnica; sicurezza dei cantieri; valutazione della sicurezza strutturale e valutazione del rischio.

Il corso sarà a numero chiuso e sarà riservato a 50 studenti. L’inizio delle lezioni è previsto a novembre mentre le selezioni avverranno tramite test Cisia (in modalità virtuale) a settembre. Il bando per le iscrizioni al test sarà pubblicato la prossima settimana.

"Nel mio programma di mandato - ha detto Marsilio - ho inserito alcuni capisaldi che oggi stiamo inverando. Uno è quello di far crescere la Regione Abruzzo attraverso un forte investimento sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione di un patrimonio di presenze storiche e tradizionali sul territorio come le università. Vogliamo mettere in rete questo sistema di ricerca, laboratori, atenei e accademie, tra loro e con il territorio, sviluppando un sistema territoriale della conoscenza che partendo dalle effettive esigenze faccia in modo che l'università non sia soltanto un luogo di pura ricerca accademica e scientifica scollegata dal resto del mondo, una torre d'avorio che non produce risultati apprezzabili".