Inner Wheel L'Aquila, Anna Di Luca Agnino è la nuova presidente

Presso il giardino che si affaccia sulla suggestiva fontana delle “99 cannelle”, nel totale rispetto delle normative di sicurezza per il covid-19, lunedì scorso si è tenuta la cerimonia per il "Passaggio del Martelletto" del Club International Inner Wheel L’Aquila alla presenza delle socie del club, dei loro compagni e delle autorità della famiglia rotariana, Carlo Fonzi past president 2019-20 Rotary L'Aquila e Dino Pignatelli past president 2019-20 Rotary L'Aquila Gran Sasso d'Italia.

La presidente uscente, Anna Maria Coletti Strangi, ha tenuto a sottolineare e descrivere l'operato annuale del club appena conclusosi che non si è fermato nonostante le ovvie difficoltà riscontrate a causa dell'emergenza. Una serata ricca di propositi per l’anno sociale che verrà, che si apre con tante nuove idee di service e di innovazione.

La nuova presidente, Anna Di Luca Agnino è nata a Roma nel 1946 dove è vissuta fino al 2006 quando ha scelto di trasferirsi a L'Aquila città molto amata, che ha frequentato con costante assiduità da circa 60 anni. È maestra d'arte ceramica ed è abilitata all'insegnamento di disegno e storia dell'arte ed è costantemente attiva nella vita sociale come nel campo artistico.

Il Comitato Esecutivo del Club Inner Wheel L'Aquila per l’anno 2020-2021 sarà così composto: presidente, Anna Agnino Di Luca; vice presidente, Lia Ferraro Giaccio; immediate past presidente, Anna Maria Coletti Strangi; segretaria, Giovanna Renzetti; tesoriera, Vanda Cucchiella Carducci; addetta stampa, Anna Minunni Riga; addetta al servizio internazionale, Nunziatina Basti Albuccetti; consigliere, Marisa Iannarelli Iagnemma, Carla Pasqua, Vicentini, Maria Teresa Cialone Mariani, Lidia Bernardi Caione, Luisa Flores Pisano, Fiorenza Bersanetti Lusa Delegate, Annalisa Petrilli Moretti, Silvana D'Altorio Petrella, responsabile internet, Carla Vicentini Pasqua.