Parco Sirente-Velino, quasi 60mila firme contro riperimetrazione

Sono più di 58.000 le firme raccolte dalla petizione on-line lanciata da un fronte molto ampio di associazioni contro la riduzione del Parco regionale Sirente Velino.

"La politica regionale" si legge in una nota congiunta delle associazioni proponenti (Wwf Abruzzo; Italia Nostra – Consiglio delle Sezioni d’Abruzzo; Cai Abruzzo; Lipu; Salviamo l’Orso; Ambiente e/è Vita; Mountain wilderness; Enpa; Altura; Fare Verde Abruzzo; FederTrek; Federazione Nazionale Pro Natura; Cooperativa Ecotur; Orso and Friends; Gufi, Gruppo Unitario per le Foreste Italiane; Dalla Parte dell’Orso; Appennino ecosistema; Co.n.al.pa. Onlus Abruzzo) "non può ignorare l’interesse e l’attenzione nati intorno alla mobilitazione per il Parco Sirente Velino, l’Abruzzo è nell’immaginario collettivo la Regione della natura protetta e ben conservata e da qui bisogna ripartire per una nuova stagione di vitalità per il Parco regionale".

"Si ricorda che con la proposta di Legge “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini” la Giunta regionale ipotizza un taglio di 8.000 ettari dal perimetro del Parco, senza nessuna analisi né ambientale né economica e sociale a supportare tale azione".

"Le associazioni non si limitano a chiedere di fermare l’assurda proposta di riduzione del perimetro del parco regionale, ma quello che vogliono è un rilancio dell’area protetta, un progetto che porti innanzitutto a conclusione il periodo del commissariamento, scandalosamente troppo lungo, veda l’approvazione del piano del Parco, nomini un Presidente esperto in materia di gestione ambientale e politiche di sviluppo territoriale".

"Questo hanno ribadito le Associazioni audite nei giorni scorsi in II Commissione dal Consiglio regionale e che continueranno a sostenere nelle prossime consultazioni e con loro altri 55.000 cittadini che chiedono tutela per il Parco Sirente Velino, terra di aquile, orsi, camosci e grifoni, ma anche proposte serie di crescita culturale, sociale ed economica per i Comuni e le popolazioni nel Parco vivono e lavorano".