Code e caos sulla A14, da lunedì viadotto Cerrano chiuso per 12 notti

Con il fine settimana, sul tratto abruzzese della A14 è tornato il caos.

A causa dei restringimenti di carreggiata, dei lavori e dei viadotti sequestrati, tra Roseto e Pescara Nord venerdì sera si sono avuti 7 km di coda e anche oggi, sabato, ci sono stati ingorghi di diversi chilometri senza soluzione di continuità.

Rallentamenti, in entrambe le direzioni, ci sono stati non solo in Abruzzo, ma anche nelle Marche, sino a Fermo.

Una situazione molto grave, destinata a peggiorare perché a partire da lunedì 13 luglio, ci sarà la chiusura per lavori per 12 notti del viadotto del Cerrano. Il traffico sarà deviato sulla statale 16.

Afferma il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio: "“Dalla prossima settimana i comuni della costa teramana vivranno nuovamente l’emergenza legata al traffico pesante deviato dalla A14 alla Statale 16 per ben dodici notti, dalle 22 alle 6. Un danno enorme per il turismo e nuovi disagi per i residenti che già nei mesi a cavallo tra il 2019 e il 2020 hanno dovuto sopportare una situazione drammatica. All’altezza di Silvi e quindi anche su Pineto a inizio 2020, durante la chiusura al traffico della A14, sul tratto pinetese sono stati conteggiati oltre 5mila mezzi pesanti in 24 ore, situazione che ha generato disagi ai residenti, all’economia e quindi anche ai commercianti, agli autotrasportatori, problemi alla salute dei cittadini e disagi alla sicurezza stradale con danni alle rotonde e al manto stradale. Non possiamo permetterci di nuovo tutto questo".