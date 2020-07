Contenzioso con il Comune: controricorso di Di Gregorio in Cassazione

Si aggiunge un nuovo tassello al contenzioso tra l’ingegner Mario Di Gregorio ed il Comune dell’Aquila.

Dopo la notifica del ricorso per Cassazione da parte del Comune, Di Gregorio ha notificato il suo controricorso in cui viene rilevata la tardività dell’impugnativa dell’Ente, notificata oltre il termine di legge, nonché la inammissibilità della stessa impugnativa.

L’ing. Di Gregorio ha anche sottolineato l’infondatezza della posizione del Comune, che ha già perso in primo ed in secondo grado, sia con riferimento alla revoca dell’incarico da dirigente a contratto a seguito dell’inchiesta sui puntellamenti (da cui il Di Gregorio è stato prosciolto dal GUP dell’Aquila), sia soprattutto con riferimento alla maggiore voce di danno, ossia al demansionamento subito successivamente presso il Settore Ambiente, dove fu riassegnato, sebbene notoriamente non vi fossero compiti da svolgere da parte un ingegnere, su disposizione dell’avv. Ilda Coluzzi che adesso assiste l’ente in giudizio.