Pescara: domani l'inaugurazione del nuovo ospedale Covid

Domani, martedì 14 luglio, alle ore 17, a Pescara, il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, insieme con il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del direttore Asl di Pescara Antonio Caponetti, inaugureranno il nuovo ospedale covid.

La cerimonia è prevista alle ore 17, nella palazzina ex Ivap, in via Renato Paolini adiacente l'ospedale.

Per la nuova struttura sanitaria, sono stati messi a disposizione 11 milioni di euro dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile (7 milioni di euro) e dalla Banca d'Italia (3 milioni di euro).