Afm, approvato bilancio di esercizio: utile di 337 mila euro

L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio d'esercizio dell'Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm).

Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore con delega alle società partecipate Fausta Bergamotto.

“Per l'annualità 2019 - hanno dichiarato sindaco e assessore - l'azienda ha nuovamente riportato un risultato positivo, con utili pari a 336mila 893 euro, anche superiore all'utile registrato nel 2018. Alla luce delle difficoltà generate dall'emergenza Covid, che ha visto il servizio farmaceutico impegnato in prima linea, il Comune dell’Aquila ha accolto la richiesta dell'amministratore unico dell’azienda di accantonare prudenzialmente gli utili, in modo da poter fronteggiare eventuali difficoltà nel corso dell'esercizio 2020. Un risultato – hanno aggiunto Biondi e Bergamotto – che premia il lavoro, l’impegno e la progettualità dell’azienda e dell’amministrazione, nell’espletare servizi importanti, quali quelli farmaceutici ed educativi, portati avanti, anche in presenza di una situazione emergenziale, con una gestione efficace ed efficiente. Un ringraziamento particolare va all’amministratore unico della società Alessandra Santangelo”.