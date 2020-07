L'Aquila: eventi turistici, pubblicato l'avviso per l'acquisizione delle proposte per l'annualità 2020

“Allo scopo di promuovere il territorio e l’immagine della città dell’Aquila e di valorizzare le risorse artistiche, monumentali e naturalistiche del comprensorio, agevolando altresì la ripresa dei flussi turistici nella fase post emergenziale connessa alla diffusione del virus Covid-19, è possibile segnalare all’amministrazione comunale iniziative ed eventi che si intende programmare nel Comune dell’Aquila, ivi includendo le frazioni cittadine, per l’annualità 2020”.

Lo rende noto l’assessore al Turismo e alla Promozione dell’Immagine della città dell’Aquila Fabrizia Aquilio.

“A tale riguardo, - ha proseguito l’assessore - nella giornata di oggi è stato pubblicato l’avviso, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella sezione “Concorsi, gare e avvisi”, al quale potranno aderire associazioni, istituzioni, enti, organizzazioni, pro loco, senza fini di lucro, operanti da statuto in ambito turistico e con sede legale e/o operativa nella provincia dell’Aquila, ove interessati a farsi promotori e ad organizzare, per il corrente esercizio, iniziative ed eventi con specifiche finalità turistiche, ricadenti nelle aree tematiche indicate nell’avviso stesso".

Le istanze di adesione potranno essere presentate, secondo le modalità indicate, utilizzando lo specifico format di domanda, sino al termine ultimo del prossimo 11 dicembre 2020. Ove interessate anche al riconoscimento di una sovvenzione, nella misura massima prevista del 50 per cento del costo complessivo dell’evento, le organizzazioni dovranno inviare altresì la relativa istanza, sempre secondo il format allegato all’avviso, che potrà essere valutata, sulla scorta dei criteri indicati, dall’amministrazione comunale, anche nelle more della scadenza dell’avviso.

L’adesione all’avviso dà diritto esclusivamente al riconoscimento del patrocinio da parte dell’Ente, con ogni connesso beneficio in termini di riduzioni tributarie, come previsto dal vigente regolamento in materia, mentre ai fini dell’eventuale riconoscimento di una sovvenzione specifica, è necessario che l’esecutivo adotti apposita deliberazione, che sarà comunicata ai soli destinatari nelle forme di legge.

"L’Assessorato – ha concluso l’assessore Aquilio – intende in tal modo agevolare la presentazione di proposte progettuali in ambito turistico, nel corso dell’intera annualità 2020, promuovendo l’immagine della città e del suo patrimonio artistico e naturalistico, e sostenendo altresì le numerose attività presenti sul territorio, legate alla presenza turistica”.