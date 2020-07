Rischio chiusura traforo Gran Sasso, Marsilio: "Sarebbe colpo mortale"

Rischio chiusura per il traforo del Gran Sasso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ha intimato a Strada dei Parchi, la società concessionaria di A24 e A25, di effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica all’interno delle gallerie. Un lavoro lungo e complesso che, stando al dirigente del Mit Placido Migliorino, dovrebbe concludersi entro il prossimo 20 novembre. Tuttavia, preliminarmente i tunnel dovrebbero essere sottoposti ad una sorta di ‘lavaggio’ per verificare la presenza di eventuali criticità statiche; ciò comporterebbe il rischio di inquinamento della falda acquifera: in sostanza, si dovrebbe interrompere l’erogazione idrica.

E la Asl di Teramo, dunque, si è messa di traverso, chiedendo di procrastinare i lavori alla fine della stagione estiva per evitare problemi di approvvigionamento idrico lungo la costa abruzzese.

Lo scorso 6 luglio si è tenuto un incontro convocato dall’Asl di Teramo alla presenza di tutti i soggetti interessati, tecnici, funzionari, amministratori e anche del commissario per la messa in sicurezza dell’acquifero, Corrado Gisonni; non si è arrivati, però, ad una soluzione.

Intanto, il Ministero continua a pressare Strada dei Parchi e c’è addirittura chi paventa la possibilità che possa giungere in Prefettura una richiesta di chiusura del tunnel per l’esecuzione dei lavori, una sorta di imposizione unilaterale. D’altra parte, anche rinviando i lavori alla prima settimana di settembre, come ipotizza l’azienda sanitaria di Teramo, sarebbe impossibile completarli entro il termine del 20 novembre.

"E' una cosa molto grave; ieri sera ho chiamato il Ministro delle Infrastrutture che non aveva nessuna informazione su questa brutta novità", il commento a newstown del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. "Dobbiamo registrare che c'è un conflitto tra strutture dello Stato: da una parte, il dirigente del Ministero intima a Strada dei Parchi di svolgere una serie di accertamenti sulle volte delle gallerie, dall'altra la Asl, altra struttura pubblica, vieta di fare il 'lavaggio' propedeutico perché comporterebbe l'interruzione della erogazione dell'acqua potabile".

L'acquifero del Gran Sasso - ha proseguito Marsilio - "è un sistema complesso e l'abbiamo sempre detto e saputo, tanto è vero che abbiamo sollecitato e ottenuto la nomina di un commissario; tuttavia, il governo ci sta mettendo un anno per mettere in condizione la struttura di missione di esistere e lavorare e, dunque, si ritarda la soluzione strutturale del problema che non può essere affrontata con le normative ordinarie. Come dimostra questo ultimo caso, diverse normative entrano l'una in conflitto con l'altra: o si interviene agendo con poteri speciali e mettendo in pratica quanto stabilito dalla legge, o rischiamo davvero la chiusura dell'infrastruttura. Sarebbe un colpo mortale per la nostra economia".