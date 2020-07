Coronavirus, i dati del 15 luglio: in Abruzzo 3 nuovi casi, in Italia 162

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3331 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila.

Rispetto a ieri si registrano 3 nuovi casi.

17 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 107 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 467 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2740 dimessi/guariti (invariato rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2728 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 124, con un aumento di 3 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 116253 test.

Del totale dei casi positivi, 240 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1599 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 635 in provincia di Teramo (+2 rispetto a ieri), 26 fuori regione, mentre per 4 casi non è indicata la provenienza.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Coronavirus, in Italia oggi 162 nuovi casi e 13 morti

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano 114: l’andamento è altalenante da qualche giorno, ma le medie mobili sono stabili sul fronte dei casi rilevati da tampone. Le vittime sono 13, ieri erano 17. Anche per questo dato l’andamento è sostanzialmente stabile da qualche giorno. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997.

Crescono i ricoveri

Continuano a diminuire i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia, da 60 a 57 in 24 ore (erano oltre 4mila a inizio aprile). In calo anche in Lombardia, da 27 a 23 (-4). In aumento anche oggi come ieri, però, i ricoverati con sintomi, +20 per un totale di 797 (martedì erano saliti di 9 unità). Sul dato incide la Lombardia, che vede un lieve rialzo da 3 giorni. Un dato che andrà osservato nei prossimi giorni per valutare se si tratta di un trend o di un ritardo nell’aggiornamento dei database dei dimessi/guariti, come alcune volte è accaduto nelle settimane passate. In isolamento domiciliare ci sono 11.639 persone, in calo di 443 unità. I tamponi aumentano ancora rispetto al giorno prima, ne sono stati effettuati 48.449.

Lombardia

Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 ”debolmente positivi”. Il numero è pari al 38,8% del totale odierno nazionale. Sono stati 475 i guariti, ed è ancora scesa il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 23 (-4), aumenta leggermente e per il terzo giorno consecutivo, invece, il numero di ricoveri negli altri reparti (177, uno più di ieri). I decessi sono stati 5 per un totale complessivo che sale a 16.765. Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e 8 a Brescia.