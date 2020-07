L'Aquila: lo chef stellato William Zonfa lascia il ristorante "La magione papale"

William Zonfa lascia la Magione Papale.

"Dopo dieci anni di soddisfazioni e successi" comunica lo chef stellato aquilano in una nota ufficiale "è arrivato il momento di fare un passo verso il futuro".

"Ho voglia di rimettermi in gioco" afferma Zonfa "per realizzare un progetto tutto mio, con il desiderio di ripartire e di reinvestire la mia vasta esperienza lavorativa, realizzata tra la mia bella città, L’Aquila, e gli scenari internazionali su cui mi sono messo alla prova. Ora voglio dare vita ad progetto che mi appartenga e che mi rappresenti. Auspico che questa mia decisione possa darmi la possibilità di esplorare nuove strade per crescere e migliorare sempre di più. Credo che nella vita non bisogna porre dei limiti alla crescita. C'è sempre la possibilità e la fortuna di migliorare se stessi, in ogni ambito, specialmente in quello lavorativo. Ringrazio la proprietà per tutti questi anni passati insieme, ma soprattutto i miei clienti, i quali dimostrano quotidianamente di apprezzare il mio lavoro e la cucina che esprimo. Un ringraziamento speciale va ai compagni di viaggio. I miei colleghi, con la loro passione ed il loro impegno senza riserva, sono stati la base a fondamenta della costruzione è riuscita di tutti i miei progetti. A loro auguro un felice lavoro e un brillante futuro a partire dalla strada che abbiamo aperto insieme".

Non è ancora chiaro se Zonfa rimarrà all'Aquila o se sceglierà un'altra realtà per realizzare il suo nuovo progetto imprenditoriale: "L'Aquila e gli aquilani mi hanno dato tantissimo e mi piacerebbe molto poter reinvestire sul territorio questo patrimonio" dice a NewsTown "Comunicherò la mia decisione nelle prossime settimane. In ogni caso, comunque andranno le cose, mi renderò sempre disponibile per qualsiasi evento o iniziativa in cui la città mi chiamerà a essere presente".